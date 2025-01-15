İBB zamla beraber minibüs kısa mesafe ve öğrenci fiyatları da değişti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen %35 zam sonrasında kısa mesafe minibüs fiyatlarında değişiklik oldu. Öğrenci ve normal fiyatların ne kadar olduğu zamla beraber netleşti.