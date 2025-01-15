İBB zamla beraber minibüs kısa mesafe ve öğrenci fiyatları da değişti
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen %35 zam sonrasında kısa mesafe minibüs fiyatlarında değişiklik oldu. Öğrenci ve normal fiyatların ne kadar olduğu zamla beraber netleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma zammı için talepte bulundu. Geçtiğimiz hafta istenen zam oranı kabul edilmezken bugün %35'lik oranda zam uygulandı. Buna göre minibüs ve taksi ücretleri de değişti.
İBB ZAM MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2025?
Bugün uygulanan zam sonrasında minibüs ücreti 25 TL olurken öğrenci fiyatı 16 TL olarak belirlendi.
TOPLU TAŞIMA ZAMLI FİYATLARI 2025
Kaynak: TGRT Haber