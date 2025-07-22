İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta? Billy Elekana ile karşılaşacak

MMA sporlarını yakından takip eden vatandaşların heyecanla beklediği UFC on ABD: Whittaker Vs De Ridder mücadelesine geri sayım başladı. Karşılaşmanın ön eleme kartı kapsamında Türk dövüşçü İbo Aslan, Billy Elekana karşısında karşısında ringe çıkacak. Vatandaşlar tarafından İbo Aslan'ın maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte nefesler tutuldu.

İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İbo Aslan ile Billy Elekana'nın karşı karşıya geleceği UFC Fight Night mücadelesi açıklanan bilgilere göre 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın ön eleme kartında yer alan diğer mücadeleler ise şöyle:

Bryce Mitchell - Said Nurmagomedov

Muslim Salikhov - Carlos Leal

Davey Grant - Da'Mon Blackshear

Amanda Ribas - Tabatha Ricci

Mohammad Yahya - Steven Nguyen

Martin Buday - Marcus Buchecha

İBO ASLAN - BİLLY ELEKANA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Etihad Arena'da oynanacak olan İbo Aslan - Bill Elekana karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FC on ABD: Whittaker Vs De Ridder'ın ana kartı ise şöyle: