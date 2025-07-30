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 | Hüseyin Bahcivan

İbo Aslan UFC'den kovuldu mu? Sosyal medyada iddia edildi

Türk dövüşçü İbo Aslan, ABD'li dövüşçü Billy Elekana ile geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi ve mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada İbo Aslan UFC'den kovulduğuna dair iddialar ortaya atıldı. UFC'yi yakından takip eden vatandaşlar tarafından İbo Aslan UFC'den kovuldu mu sorusunun cevabı araştırılıyor.

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İbo Aslan UFC'den kovuldu mu? Sosyal medyada iddia edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:54

UFC on ABD: Whittaker vs. De Ridder mücadelesi 26 Temmuz 2025 tarihinde 'de gerçekleştirildi. Gecede Türk dövüşçü İbo Aslan, ABD'li Billy Elekana ile karşı karşıya geldi.

İbo Aslan, karşılaşmada Billy Elekana'ya mağlup oldu. İbo Aslan'ın mağlup olmasının ardından sosyal medyada UFC'den kovulduğunda dair iddialar ortaya atılmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İbo Aslan UFC'den kovuldu mu iddialarının aslı merak ediliyor.

İbo Aslan UFC'den kovuldu mu? Sosyal medyada iddia edildi

İBO ASLAN UFC'DEN KOVULDU MU?

İbo Aslan'ın UFC'den kovulduğunda dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Türk dövüşçünün UFC organizasyonundan çıkarıldığında dair yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

İbo Aslan UFC'den kovuldu mu? Sosyal medyada iddia edildi

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 yılında Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Akçaören köyünde dünyaya geldi. 7 yaşında ailesiyle birlikte Avusturya'ya taşındı.

Küçük yaştan beri dövüş sporlarıyla ilgilenen İbo Aslan, 15 Ağustos 2023'te Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ilk raundda teknik nakavt ile kazanan İbo Aslan, sporlarının en prestijli organizasyonu olan UFC'ye katılmaya hak kazandı.

UFC'de ise ilk profesyonel maçında 30 Mart 2024 tarihinde çıktı. Günümüzde hala UFC'de hafif ağırsıklette mücadele ediyor.

ETİKETLER
#mma
#abu dabi
#İbo Aslan
#Ufc
#Billy Elekana
#Dana White's Contender Series
#Aktüel
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