İbrahim Bolat kimdir? Balıkesir’de düşen F-16’da şehit olan pilotun kimliği açıklandı

Balıkesir'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı kaza kuruma uğradı. Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisindeki İzmir-İstanbul Otoyolu yakınına düşen F-16'da bir pilotumuz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Vatandaşlar tarafından İbrahim Bolat kimdir sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İbrahim Bolat kimdir? Balıkesir’de düşen F-16’da şehit olan pilotun kimliği açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 10:47

'in 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız kalkıştan kısa süre sonra 00.50 civarında görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğruyor. İzmir-İstanbul otobanı üzerindeki Naipli mevki diye geçen bir bölgede kaza kırıma uğruyor. Maalesef bir pilotumuz şehit. Ben de zaten olay yerindeyim. Otoban da trafiğe kapalı. Kaza inceleme ekibi gelene kadar otobanı kapattık." ifadelerini kullandı. , şehit pilotun kimliğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Vatandaşlar tarafından İbrahim Bolat kimdir, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Bolat kimdir? Balıkesir’de düşen F-16’da şehit olan pilotun kimliği açıklandı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'de kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'ne ait bir F-16 uçağı kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı.
Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
Kaza nedeniyle İzmir-İstanbul otobanı trafiğe kapatıldı.
Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza kırıma uğramak ne demek, ne anlama geliyor? Kaza kırım raporu nedir, ne zaman çıkar?
İbrahim Bolat kimdir? Balıkesir’de düşen F-16’da şehit olan pilotun kimliği açıklandı

İBRAHİM BOLAT KİMDİR?

Şehit pilot İbrahim Bolat'ın Hava Pilot Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı öğrenildi. Şehit pilotumuzun yaşı, memleketi ve mesleki geçmişine dair ise yetkili makamlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi makamlar tarafından ilerleyen süreçte yapılacak olan açıklamalar neticesinde şehit pilota dair bilgilerin netlik kazanması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından şehit pilotumuz için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda "Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük... "VATAN SİZE MİNNETTARDIR." ifadeleri yer aldı. Yayımlanan mesajın tamamı ise şöyle:

"Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

İbrahim Bolat kimdir? Balıkesir’de düşen F-16’da şehit olan pilotun kimliği açıklandı

ADALET BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından F-16 kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakan Gürlek'in yaptığı açıklamalara göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gürlek açıklamasında "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz de ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir." ifadelerini kullandı.

#balıkesir
#milli savunma bakanlığı
#F-16 Kazası
#Şehit Pilot
#İbrahim Bolat
#Aktüel
