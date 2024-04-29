İbrahim Çiftçi, 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları’nda kota sahibi olmuştur. İbrahim Çiftçi kimdir, hangi kulüpte?
İbrahim Çiftçi, 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları’nda kota sahibi olmuştur. İbrahim Çiftçi kimdir, hangi kulüpte?
Çiftçi, 97 kiloda serbest stilde yarışan milli bir sporcudur. 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk turunda rakibini 10-0 yenmiştir.
İBRAHİM ÇİFTÇİ KİMDİR?
İbrahim Çiftçi, 01 Aralık 1997 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. 27 yaşında olan milli güreşçi 1.85 boyunda ve 97 kiloda. Ankara ASKİ Spor Kulübü’ne üyedir.
İBRAHİM ÇİFTÇİ KARİYERİ
2017 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’na katılan Çiftçi, ilk rauntta Çinli rakibini 10-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştır. Çeyrek finalde Hint rakibini de 10-0 yenip yarı finale çıkmıştır.
Yarı finalde Rus rakibine yenilen Çiftçi, finalde rakibini 7-0 yenerek bronz madalya sahibi olmuştur.
2019 yılında Sırbistan’da düzenlenen Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Final maçında 7-4 galip gelen güreşçi altın madalya almaya hak kazandı.
Hırvatistan’da gerçekleştirilen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ilk turda rakibini 10-0 yenen Çiftçi, çeyrek finalde Gürcü rakibine 4-3 yenildi.
Şampiyonada repesaja kalan milli güreşçi, repesaj ilk rauntta Moldovalı rakibine 11-0 üstün gelip, final turunda Ukraynalı rakibini 12-3 yendi. Bronz madalya kazanan ve dünya üçüncüsü olan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.