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İbrahim Umur Akal kimdir, neden öldü? Bebek’teki yalısında şüpheli ölüm

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 23:14 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 23:32
İbrahim Umur Akal kimdir, neden öldü? Bebek’teki yalısında şüpheli ölüm

Tanınmış iş insanı İbrahim Umur Akal’ın, hizmetlileriyle birlikte yaşadığı Bebek’teki yalısında ölü olarak bulunduğu ve şüpheli bulunan ölüm hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İbrahim Umur Akal’ın Bebek’teki yalısında çalışanları tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde bir hizmetli Akal'ın yaşadığı kata çıktı ve İbrahim Umur Akal'ı koltukta hareketsiz otururken gördü.

İbrahim Umur Akal'a yaklaşan çalışanı iş insanının öldüğünü anladı.

İbrahim Umur Akal kimdir, neden öldü? Bebek’teki yalısında şüpheli ölüm - 1. Resim

İBRAHİM UMUR AKAL NEDEN ÖLDÜ?

Polis ekipleri olay yerine kısa sürede gelmesinin ardından durumu şüpheli buldu.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanının ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı.

İbrahim Umur Akal’ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki detaylı incelemelerden sonra belirlenecek.

İbrahim Umur Akal kimdir, neden öldü? Bebek’teki yalısında şüpheli ölüm - 2. Resim

İBRAHİM UMUR AKAL KİMDİR?

İş insanı İbrahim Umur Akal, 69 yaşındaydı.

Birçok fabrika ve işyerinin sahibi olan İbrahim Umur Akal, Bebek’teki yalısında çalışanlarıyla yaşıyordu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Tanınmış bir iş insanıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
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