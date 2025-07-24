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 | Sumru Tarhan

İç Güvenlik Fakültesi 540 öğrenci alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve adresi duyuruldu

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesine 540 öğrenci alımı yapılacağının yayımlanmasının ardından başvurmak isteyenler İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı başvurularının başlayacağı ve biteceği tarihe dair araştırmalara başladı. Adaylar başvuruları e Devlet şifreleri ile yapabilecek.

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İç Güvenlik Fakültesi 540 öğrenci alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve adresi duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:21

İç Güvenlik Fakültesi'ne 540 öğrenci alınacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığının "2025 Yılı 2. Dönem İç Güvenlik Fakültesi Adayların Giriş Sınav Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlanırken nasıl, nereden yapılır belli oldu.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ 540 ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN?

"2025 Yılı 2. Dönem İç Güvenlik Fakültesi Adayların Giriş Sınav Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İç Güvenlik Fakültesi 540 öğrenci alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve adresi duyuruldu

Giriş sınavı ile beraber 400 erkek, 100 kadın ve 40'ı da şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları arasından başvuru alınacak. Toplamda 540 öğrencinin alınacağı sınav için başvurular 25 Temmuz itibarıyla başlıyor. Başvuru yapacak olanlar işlemlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecek.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALIM BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesine toplamda 540 öğrenci alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 25-29 Temmuz aralığında alınacak. Adaylar başvurularını "pa.edu.tr" internet adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

İç Güvenlik Fakültesi 540 öğrenci alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve adresi duyuruldu

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025

25-29 Temmuz aralığında alınacak olan başvurularda adaylardan istenilen şartlar belli oldu. Sınavın yapıldığı senenin 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adaylardan 1 Ocak 2024 ve sonrası doğumlu olması beklenirken YKS AYT sonuçlarından başvurulacak olan puan türüne göre eşit ağırlık için 310, sayısal için 340, sözel için de 320 ham taban puan ve üzeri puan alanlar kabul edilecek.

İç Güvenlik Fakültesi 540 öğrenci alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve adresi duyuruldu

Şehir veya vazife malulü olanlar eş ve çocuklarından ise eşit ağırlık için en az 248, sayısal için 272, sözel için 256 ham taban puan ve üzeri puan isteniyor. Sınavı başarılı ile tamamlayıp İç Güvenlik Fakültesine yerleşen ve eğitimlerini başarıyla tamamlanan adaylar, komiser yardımcısı olarak atanacak.

İç Güvenlik Fakültesi 540 öğrenci alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve adresi duyuruldu

POLİS AKADEMİSİ İÇ GÜVENLİK KİMLER BAŞVURABİLİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvuru şartlarından bazıları şöyle:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak,
c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün
almamış olmak, (2025 yılı için 1 Ocak 2004 tarihi ve sonrası doğumlu olmak)
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu
olmak.

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#başvuru
#polis akademisi
#Sınav G Irş Yerleri
#İç Güvenlik Fakültesi
#Öğrenci Alımı
#Aktüel
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