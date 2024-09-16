Icardi Fenerbahçe Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle oynamayacak

16 Eylül 2024 11:33 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:43

21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Maçta sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak edildi.

Trendyol Süper Lig​'in dördüncü haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasında yıldız oyuncu Mauro Icardi​ sakatlanmıştı.

Tedavisi hala devam eden yıldız futbolcunun 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği ise gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Icardi, Fenerbahçe​ derbisinde oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları araştırılıyor.

İCARDİ FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Icardi'nin sakatlığı nedeniyle bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde oynamayacağı iddia edildi.

Arjantin'de tedavisi devam eden Icardi'nin bu hafta içerisinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Icardi'nin Galatasaray​'da tekrardan forma giymesinin iki haftayı bulması bekleniyor.

İCARDİ SAKATLANDI MI, NEDEN?

Icardi, Galatasaray ve Adana Demirspor​ arasında oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında bacağında ağrı hissettiği için oyundan çıkmıştı.

Kontrolleri yapılan yıldız futbolcunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı.