Galatasaray’da üst üste gelen şampiyonlukların ardından gözler Mauro Icardi ile yapılacak kritik görüşmelere çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın takımda kalması için hazırladığı yeni sözleşme teklifini şampiyonluk kutlamalarının ardından masaya getirmeye hazırlanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Icardi gidiyor mu? Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmelerinde son durum! Galatasaray yönetimi, üst üste gelen şampiyonlukların ardından Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor. Icardi gidiyor mu? Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'ye yıllık 4 milyon avro ücretle 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ve sözleşmede 25 maç oynama şartıyla opsiyonun devreye girmesi maddesi yer alacak. icardi galatasaray dan gidiyor mu? Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino İstanbul'a geldi ve görüşmeler şampiyonluk kutlamalarının ardından yapılacak. icardi hangi takıma gidecek? Taraflar arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşanıyor; Galatasaray indirim isterken, Icardi mevcut sözleşmesindeki rakamdan geri adım atmaya sıcak bakmıyor. Arjantin basınına göre Icardi yıllık 10 milyon avroluk mevcut ücretinden indirim yapmayı kabul etmiyor, Galatasaray yönetimi ise 5 milyon avro seviyelerinde bir kontrat planı üzerinde duruyor. Avrupa ve Amerika kıtasından Milan, Juventus, Napoli, Elche, Real Oviedo, Club America ve River Plate gibi birçok kulüp Mauro Icardi'yi takip ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istiyor.

İCARDİ GİDİYOR MU?

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için yeni kontrat planını hazırladı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcüye yıllık 4 milyon avro ücretle 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Hazırlanan kontratta ayrıca “Sezonda 25 maç oynaması halinde opsiyonun devreye girmesi” maddesinin yer alacağı belirtildi. Yönetimin, takımın son üç sezondaki şampiyonluklarında önemli rol oynayan yıldız futbolcunun takımda kalmasını istediği kaydedildi.

Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino’nun İstanbul’a geldiği ve Galatasaray yönetimiyle yapılacak görüşmenin şampiyonluk kutlamalarının ardından gerçekleşeceği bildirildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde maaş konusu en önemli gündem maddesi olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin mali şartlarda indirime gidilmesini istediği, Arjantinli futbolcunun ise mevcut sözleşmesindeki rakam üzerinden geri adım atmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Arjantin basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi’nin yıllık 10 milyon avroluk mevcut ücretinden indirim yapmayı kabul etmediği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ise 5 milyon avro seviyelerinde bir kontrat planı üzerinde durduğu kaydedildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmenin ardından yıldız futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaşanan görüntüler de ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Oyuna sonradan giren Mauro Icardi, Kaan Ayhan’ın golünde yaptığı asistle dikkat çekerken, maç sonunda çalan “Aşkın Olayım” şarkısı sırasında duygusal anlar yaşadı. Arjantinli futbolcunun gözyaşlarını tutamaması, tribünlerde ve sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

İCARDİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Mauro Icardi’nin sözleşme görüşmeleri sürerken Avrupa ve Amerika kıtasından birçok kulübün yıldız futbolcunun durumunu takip ettiği öğrenildi. İtalya’dan Milan, Juventus ve Napoli’nin Arjantinli golcüyü yakından izlediği belirtilirken, İspanya’dan Elche ile Real Oviedo’nun da transfer ihtimallerini değerlendirdiği kaydedildi. Amerika kıtasında ise Club America ve River Plate’in adı transfer iddialarında yer aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Mauro Icardi ile sezon sonunda bir görüşme yapacaklarını açıkladı. Özbek, Arjantinli futbolcunun Galatasaray için büyük önem taşıdığını belirterek, “Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. Yönetimin, görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını istediği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un da Mauro Icardi’nin takımda kalmasını istediği aktarıldı. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, hücum hattındaki düzenin korunması adına Arjantinli yıldızın yeni sezonda da takımda olmasını istediği belirtildi. Yönetimin, daha önce Dries Mertens ile yaptığı ve performans şartına bağlı olarak uzayan sözleşme modeline benzer bir formülü Mauro Icardi için de hazırladığı ifade edildi.

Galatasaray’da transfer gündeminin bir diğer önemli başlığı ise Mario Lemina oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un orta saha, stoper ve bek rotasyonunda görev verdiği Gabonlu futbolcunun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Yönetimin, Lemina’ya yıllık 3 milyon avro üzerinden 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve deneyimli oyuncunun yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu bildirildi.