Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Icardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde

Icardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:39
Icardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından biri olan Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası taraftarlar yeniden forma giyeceği tarihi araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde futbolcunun paylaştığı bireysel antrenman fotoğrafı ise kısa sürede döneceğini düşündürdü.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı devam ediyor. Taraftarın severek takip ettiği Mauro Icardi, Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında sakatlık yaşamıştı.

CARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Sarı kırmızılı ekibin sevilen ismi Icardi, Avrupa Ligi Tottenham müsabakasında sakatlanmıştı. Oyuncuda sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti. Icardi için sezonu kapattı denilirken geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman fotoğrafı erken döneceği iddialarını ortaya attı.

İcardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde - 1. Resim

ICARDİ NE ZAMAN SAKATLANDI?

Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." 

Karşılaşma 7 Kasım 2024 tarihinde oynanmıştı.

İcardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde - 2. Resim

ICARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Avrupa Ligi Tottenham müsabakasında sakatlık yaşayan isim için sezonu kapattı deniliyordu fakat kendi başında antrenmanlara başladığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile paylaştı.

Oyuncunun sahalara döneceği tarih henüz belli olmazken kendi başına çalışmalara başladı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...