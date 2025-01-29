Icardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde

29 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:39

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından biri olan Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası taraftarlar yeniden forma giyeceği tarihi araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde futbolcunun paylaştığı bireysel antrenman fotoğrafı ise kısa sürede döneceğini düşündürdü.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı devam ediyor. Taraftarın severek takip ettiği Mauro Icardi, Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında sakatlık yaşamıştı.

CARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Sarı kırmızılı ekibin sevilen ismi Icardi, Avrupa Ligi Tottenham müsabakasında sakatlanmıştı. Oyuncuda sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti. Icardi için sezonu kapattı denilirken geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman fotoğrafı erken döneceği iddialarını ortaya attı.

ICARDİ NE ZAMAN SAKATLANDI?

Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır."

Karşılaşma 7 Kasım 2024 tarihinde oynanmıştı.

ICARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Avrupa Ligi Tottenham müsabakasında sakatlık yaşayan isim için sezonu kapattı deniliyordu fakat kendi başında antrenmanlara başladığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile paylaştı.

Oyuncunun sahalara döneceği tarih henüz belli olmazken kendi başına çalışmalara başladı.