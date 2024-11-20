İçişleri Bakanlığı 11 sözleşmeli personel alımı başvurularının son günü açıklandı

20 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:09

İçişleri Bakanlığı Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 11 sözleşmeli personel alımı olacağı duyurulmuştu. Binlerce vatandaşı sevindiren haber sonrası başvuru şartları ve son günü gündeme geldi.

Kamuda memur​ olmak isteyenleri sevindiren haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. 11 Kasım'da başlayan başvuru​ dönemi kısa süre içerisinde son bulacak.

Adaylar ise başvuru şartlarını ve nereden, nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI​ SÖZLEŞMELİ 11 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Kasım'da başlayan başvuru süreci 24 Kasım'da sona erecek.

Sözlü sınav 23-24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının arasında a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.) yer alıyor. Diğer şartlara ulaşmak için BURAYA tıklayınız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLER?

Yapılan açıklamaya göre alım yapılacak olan meslekler ve alanlar şöyle: