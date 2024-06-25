İçli köfte ile yarışan Emine Uğur, şeflerden üç evet alarak Masterchef 2. tura geçti

25 Haziran 2024 23:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:46

Emine Uğur, Masterchef Türkiye yarışmasında içli köfteyle dikkatleri üzerine çekti.

Masterchef'te yöresel bir yemek ile 5 dakika içerisinde hünerlerini göstermeye çalışan yarışmacı, yarışmaya "Başarmak için geldim, başaracağıma inanıyorum. Şefler içli köfteme bayılacak." sözleriyle başladı.

Ardından içli köfteyi hazırladı.

MASTERCHEF EMİNE UĞUR KİMDİR?

İki çocuk annesidir.

Adıyamanlı olan Emine Uğur, İstanbul'da yaşamaktadır.

STÜDYODA NELER YAŞANDI?

İçli köftelerden birine zeytin koyan Uğur, hangi köfteye koyduğunu unutunca şefler arasında komik anlar yaşandı.

Kime denk geleceğini bilmeyen Uğur, bu köfteyi Sömer Şef'e denk getirdiğinde bunun kısmet getirdiğine inandı.

Yarışmanın sonunda üç şeften de "evet" alarak 2. tura geçmeyi başardı.

Emine Uğur'un içli köfte performansı ve yaşadığı anlar, yarışmanın neşeli anlarından biri olarak izleyicilerin dikkatini çekti.

İlerleyen bölümlerde performansını nasıl sürdüreceği merak konusu olacak.