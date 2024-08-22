iCloud fiyatları yüzde 100 zamlandı! En düşük paketin ücreti 25 TL'ye çıktı

22 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:32

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bulut servisi iCloud'a kayıt olan kullanıcılarına ücretsiz olarak 5 GB ücretsiz saklama alanı veriyor.

Firma popüler bulut depolama hizmetinin ücretli paketlerine Türkiye'de yüzde 100 oranında zam yaptı.

Zammın ardından kullanıcılar tarafından iCloud fiyatlarının güncel olarak ne kadar olduğu merak edildi.

APPLE İCLOUD FİYATLARI KAÇ TL OLDU 2024?

Apple Türkiye tarafından açıklanan bilgilere göre yüzde 100 oranında yapılan zammın ardından iCloud'un en düşük paketi olan 50 GB versiyonu 12,99 TL'den 24,99 TL'ye çıktı.

iCloud fiyatlarının değişmesinin ardından güncel rakamlar ise şöyle:

PAKET (DEPOLAMA ALANI) ESKİ FİYAT YENİ FİYAT 50 GB 12,99 TL 24,99 TL 200 GB 39,99 TL 79,99 TL 2 TB 129,99 TL 249,99 TL 6 TB 899,99 TL 1.299,99 TL 12 TB 1.799,99 TL 2.499,99 TL

İCLOUD ÖDEMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

iCloud'u iPhone, iPad ve Apple Vision Pro cihazlarından iptal etmek için yapılması gereken işlemler şöyle:

Ayarlar uygulamasına giriş yapın

Açılan ekranda adınızın yer aldığı seçeneğe tıklayın.

iCloud seçeneğini seçin.

Hesap ve Saklama Alanını Yönet seçeneğine tıklayın.

Saklama Alanı Planını Değiştir seçeneğini seçerek "Düşürme Seçenekleri" bölümüne tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda Apple hesabınızın parolasını girerek 5 GB Ücretsiz seçeneğini seçin.