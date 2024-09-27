İcra Müdürlüğü sınavı başvuruları 24-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak

27 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:19

Adalet Bakanlığı tarafından 400 İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı alınacak. İcra Müdürlüğü sınavının 2024 yılında ne zaman, nerede yapılacağı ve başvuru tarihleri gündem oldu.

2024 yılında İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada Adalet Bakanlığı​ tarafından gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından icra müdür ve müdür yardımcısı sınavının ne zaman gerçekleştirileceği ve başvuru tarihleri merak ediliyor.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

İcra Müdürlüğü sınavı 24-30 Ekim tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri ve internet sitesi aracılığıyla yapılacak.

Geç başvuru tarihi ise 7 Kasım 2024 olarak açıklandı.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN, NEREDE 2024?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İcra Müdürlüğü sınavı 7 Aralık Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav günü saat 10.00'dan sonra adaylar sınava giriş yapmayacak.

105 dakika sürecek olan sınav Ankara-Çankaya ve Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki farklı merkezde yapılacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKACAK, KONULAR NELER?

İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavında toplam 80 soru sorulacak.

Bu soruların 35'i genel yetenek ve genel kültür konularından 45'i ise alan bilgisi testi olacak.

Genel yetenek ve genel kültür testlerinin konuları ve soru sayıları ise şöyle: