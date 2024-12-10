İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, o tarihe işaret etti

10 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:22

İcra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı sınavının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM internet sitesinde yer alan takvimle beraber icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

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Adalet Bakanlığı​ bünyesinde görev yapmak üzere 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. İcra müdürü ve müdür yardımcısı istihdamı için yazılı sınav​ 7 Aralık 2024 Cumartesi günü ÖSYM'nin Ankara’da yer alan iki ayrı sınav merkezinde gerçekleşti.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvimle icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 27 Aralık Cuma günü açıklanacak.

ADALET BAKANLIĞI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.