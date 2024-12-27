İcra sınav sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı! Sonuçlar nasıl bakılır?

27 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:28

ÖSYM tarafından uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 7 Aralık tarihinde uygulanmıştı. Binlerce kişinin girdiği sınavın sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyordu.

7 Aralık'ta ÖSYM tarafından uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını beklerken ÖSYM'den beklenen haber geldi.

İCRA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI ÖSYM?

ÖSYM tarafından uygulanan sınav 7 Aralık tarihinde yapılmıştı. Sınav sonuçları 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın (2024-İcra) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 37 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

İCRA SINAV SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Bugün erişime açılan sınav sonuçları ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile puanlarına erişebiliyor. Sonuçlar bugün 10.00 itibarıyla açıklandı.

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