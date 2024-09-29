İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için adaylara 130 dakika süre verilecek

29 Eylül 2024 08:31 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 08:34

İdari yargı hakimi olmak isteyen Siyasal ve İdari Bilimler iktisat ve maliye bölümü mezunlarının mesleki yeterliliğini ölçmek için yapılan İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), 29 Eylül Pazar günü saat 10.15 itibarıyla başlayacak.

Adli ve idari yargıda hakim, savcı yardımcılığı, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmesiyle beraber adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan ile başarılı sayılacak.

İDARİ YARGI ÖN SINAVI NE ZAMAN?

Adli ve idari yargıda hakim, savcı yardımcılığı, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak isteyen Siyasal ve İdari Bilimler iktisat ve maliye bölümü mezunları, 29 Eylül Pazar günü saat 10.15 itibarıyla İdari Yargı Ön Sınavına girecek.

İDARİ YARGI ÖN SINAVI KAÇ DAKİKA?

İdari Yargı Ön Sınavı’nda (İYÖS) adaylara, 100 soru için 130 dakika süre tanınacak.

İDARİ YARGI ÖN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

İDARİ YARGI ÖN SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?

Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarında ortak ders kabul edilen; Türkçe, Matematik, Tarih, Vatandaşlık, Anayasa, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku derslerinden 65 soru soruluyor.

HAKİM OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR, İDARİ YARGI ÖN SINAVINDA BAŞARI NOTU KAÇ?

İdari Yargı Ön Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.