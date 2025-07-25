IDEF 2025 ne zaman halka açık olacak? Fuar 27 Temmuz'a kadar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

IDEF 2025 NE ZAMAN HALKA AÇIK OLACAK?

22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen IDEF 2025 hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl fuar 27 Temmuz'da sona ererken 6 günlük bir program düzenlendi. İstanbul Fuar Merkezi’nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleşen organizasyona çeşitli isimler ziyarette bulunuyor. IDEF 2025 ziyareti gerçekleştirmek isteyenler son 2 günü gidebilecek. Yapılan açıklamaya göre IDEF 2025, 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olarak ziyaret edilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı fuarda tanıtımlar hız kesmeden devam ediyor. Bakan Uraloğlu, TAYFUN BLOK-4'e dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu füzeyle ilgili, üretimi ile ilgili bilgileri aldık. Genel anlamda baktığımızda fuarda çok sayıda ürün sergileniyor. Savunma sanayisindeki ilerleme, yakalanan her gelişme, yapılan her icat ve dünyadaki ürünlerin yerlileştirilmesi ve geliştirilmesi bizler için kıymetli. Biz de buradaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz, bu ürünleri ulaştırma alanında kullanıyoruz. Bu alandaki tüm yerli firmalarımızı da desteklemeye gayret ediyoruz. Biz destekledikçe onlar kendilerini geliştiriyor, sadece bizim değil, dünyanın ihtiyacı olan ürünleri üretip sergileyip pazarlıyorlar."

IDEF 2025 NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, bu yıl İFM'de gerçekleşirken 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Fuar, 22 Temmuz'da başlarken son 2 günü halka açık olarak düzenleniyor. ASELSAN fuarda EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200 ve TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemini tanıttı. Hava ve kara savunma sistemlerinin yanında THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtımı da dikkat çekti.