IDEF 2025 saat kaça kadar açık? Bugün halka açık ziyaretler başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025 bu yıl da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Binlerce kişi bugün fuarı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

IDEF 2025 SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olarak ziyarete açılıyor. IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergilemeye devam ederken bugün itibarıyla halka açık şekilde ziyaret ediliyor.

26 Temmuz 2025 Cumartesi günü 10.00 ile 17.00 aralığında halka açık olacak olan IDEF 2025 27 Temmuz Pazar günü 10.00 ile 15.00'e kadar açık olacak. İkinci halk gününün tamamlanmasının ardından IDEF 2025 sona erecek.

IDEF 2025 FUARI HANGİ GÜN BİTİYOR?

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, ilk günden beri yoğun ilgi gördü. 22 Temmuz'da başlayan fuar, 27 Temmuz'a kadar açık olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Geçen IDEF'te 5 binin üzerinde bir toplantı organize edilmişti. Bu sefer sanırım daha fazla olacak. Fuarımıza getirdiğimiz başka yeniliklerimiz de var. Fuar süresini 2 gün uzattık. Fuar, son 2 gün cumartesi ve pazar günlerinde bu işe ilgisi olan vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak." ifadelerini kullandı.