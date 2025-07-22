IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, savunma sanayiinin önde gelen teknolojilerini bir araya getiriyor.

IDEF SAVUNMA SANAYİ FUARI NE ZAMAN BİTİYOR?

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Fuar, 27 Temmuz’da sona erecek ve toplam 6 gün sürecek. Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi’nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 33 ülkeden bakan ve 120’nin üzerinde heyet başkanı, fuarda savunma sanayiinin yeniliklerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, savunma sanayiinde faaliyet gösteren 400’ün üzerinde uluslararası firmanın katılımıyla geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilere sunuyor. Katılımcılar, fuar boyunca hem iş bağlantıları kurma hem de sektördeki yenilikleri keşfetme imkanı bulacak.

IDEF 2025 NE ZAMAN HALKA AÇIK OLACAK?

IDEF 2025, savunma sanayiinin en önemli etkinliklerinden biri olarak İstanbul’da dört farklı lokasyonda düzenleniyor. Fuarın son iki günü, yani 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olarak gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında, ziyaretçiler savunma sanayiine yönelik en yeni teknolojileri ve ürünleri yakından görme şansı elde edecek.

Halka açık günlerde, İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Ana muharebe tanklarından insansız hava araçlarına, elektronik harp sistemlerinden deniz araçlarına kadar birçok teknoloji ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

IDEF SAVUNMA SANAYİ FUARI KAÇ GÜN, NE ZAMANA KADAR AÇIK?

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz tarihleri arasında toplam 6 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Fuar, 27 Temmuz’da sona erecek ve bu süre boyunca İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fuar süresince, 44 ülkeden gelen katılımcılar ve 400’ün üzerinde uluslararası firma, en yeni savunma teknolojilerini tanıtacak.

IDEF 2025 FUARINDA NELER TANITILACAK?

IDEF 2025, savunma sanayiinin en yeni teknolojilerini bir araya getiriyor ve kara, hava, deniz araçları ile güvenlik ve lojistik alanındaki ürünleri sergiliyor. Kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) tanıtılacak. Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları yer alacak. Deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, insansız su-üstü ve su-altı araçları ile komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri sergilenecek.