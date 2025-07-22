Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

IDEF 2025’in ne zamana kadar açık olacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde düzenlenen IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 33 ülkeden bakan ve 120’nin üzerinde üst düzey heyet başkanının katıldığı fuarda, 44 ülkeden gelen katılımcılar ve 400’ün üzerinde uluslararası firma savunma sanayiine yönelik yenilikçi ürünlerini sergileyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 19:46

17. Uluslararası Fuarı (IDEF 2025), Fuar Merkezi’nde başladı. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, savunma sanayiinin önde gelen teknolojilerini bir araya getiriyor.

IDEF SAVUNMA SANAYİ FUARI NE ZAMAN BİTİYOR?

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Fuar, 27 Temmuz’da sona erecek ve toplam 6 gün sürecek. Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi’nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 33 ülkeden bakan ve 120’nin üzerinde heyet başkanı, fuarda savunma sanayiinin yeniliklerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, savunma sanayiinde faaliyet gösteren 400’ün üzerinde uluslararası firmanın katılımıyla geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilere sunuyor. Katılımcılar, fuar boyunca hem iş bağlantıları kurma hem de sektördeki yenilikleri keşfetme imkanı bulacak.

IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

IDEF 2025 NE ZAMAN HALKA AÇIK OLACAK?

IDEF 2025, savunma sanayiinin en önemli etkinliklerinden biri olarak İstanbul’da dört farklı lokasyonda düzenleniyor. Fuarın son iki günü, yani 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olarak gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında, ziyaretçiler savunma sanayiine yönelik en yeni teknolojileri ve ürünleri yakından görme şansı elde edecek.

IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

Halka açık günlerde, İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Ana muharebe tanklarından insansız hava araçlarına, elektronik harp sistemlerinden deniz araçlarına kadar birçok ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

IDEF SAVUNMA SANAYİ FUARI KAÇ GÜN, NE ZAMANA KADAR AÇIK?

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz tarihleri arasında toplam 6 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Fuar, 27 Temmuz’da sona erecek ve bu süre boyunca İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fuar süresince, 44 ülkeden gelen katılımcılar ve 400’ün üzerinde uluslararası firma, en yeni savunma teknolojilerini tanıtacak.

IDEF ne zamana kadar, kaç gün açık? Son 2 gün halka açık olacak

IDEF 2025 FUARINDA NELER TANITILACAK?

IDEF 2025, savunma sanayiinin en yeni teknolojilerini bir araya getiriyor ve kara, hava, deniz araçları ile güvenlik ve lojistik alanındaki ürünleri sergiliyor. Kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) tanıtılacak. Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları yer alacak. Deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, insansız su-üstü ve su-altı araçları ile komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri sergilenecek.

ETİKETLER
#savunma sanayi
#savunma sanayi
#savunma sanayii
#savunma sanayii başkanlığı
#İstanbul
#Teknoloji
#Uluslararası Operasyon
#Idef 2025
#Yerli Savunma Sanayii
#Idef 2025
#Fuar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.