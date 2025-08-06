İDO seferleri iptal mi? 6 Ağustos Avşa, Yalova, Armutlu seferleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul'da yağmur beklentisi olduğunu paylaştı. Binlerce kişi İDO ile ulaşım sağlarken seferlerde son durum da merak edildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 6 AĞUSTOS?

Her gün binlerce kişinin kullandığı İDO ulaşım hattını bugün de birçok kişi kullanacak. MGM tarafından yapılan sağanak duyurusu sonrasında seferlerin iptal durumu da araştırılmıştı. İDO duyurular kısmına bakıldığında şu an için herhangi bir iptal sefer bulunmuyor. Seferlerin iptal olması durumunda duyurular alanında seferler yer alıyor.

İDO AVŞA SEFERLERİ İPTAL OLACAK MI?

6 Ağustos günü için yapılan sağanak uyarılarının ardından vatandaşlar İDO seferlerini araştırdı. İDO resmi internet sitesine bakıldığında şu an için herhangi bir sefer iptali bulunmuyor. Olumsuz hava şartları olması durumunda İDO tarafından iptal seferler duyurulacaktır.