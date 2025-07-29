İETT Genel Müdür kim? Gözaltına alındığı açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınanların arasında İETT Genel Müdürü de bulunuyor. Vatandaşlar tarafından İETT Genel Müdürü'nün kim olduğu ise merak ediliyor.

İETT GENEL MÜDÜRÜ KİM?

İrfan Demet, 2023 Temmuz ayından beri İETT Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

İRFAN DEMET KİMDİR?

İrfan Demet, 1976 yılında Kırkkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Jandarma Okulları Komutanlığı Uz.J.-Astsb. Sınıf Okulu ve Kara Harp Okulu SUTASAK eğitimlerini aldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan İrfan Demet, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

1996 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli karakol komutanlıkları, trafik tim komutanlığı, ulaştırma takım komutanlığı, lojistik şube müdürlüğü, işletme destek şube müdürlüğü, motor yenileme bölüm amirliği, bölük komutanlığı ve bakım onarım komutanlığı görevlerinde bulundu.

16 Nisan 202 tarihinde ise kıdemli yüzbaşı rütbesiyle emekli oldu. Emekliliğinin ardından 27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak atandı. 28 Nisan 2021 tarihinde ise İETT Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bu görevi yaklaşık 2 yıl yaptıktan sonra İETT Genel Müdürü oldu.