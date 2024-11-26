İETT kayıp eşya açık artırma ne zaman? Otobüslerde unutulan laptoplar ve cep telefonları satışa çıkıyor

26 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:13

İETT geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinde otobüs, metrobüs, metro ve istasyonlarda unutulan eşyaları açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. Kayıp eşyalar açık artırmasının tarihi ve yeri ise vatandaşın dikkatini çekti.

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Gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı İETT​ otobüs​, metrobüs​, tramvay​ ve metro​ hatlarında her gün birçok laptop, cep telefonu, kırtasiye ürünü ve mont gibi eşyalar unutuluyor.

Alınan karara göre otobüs, metrobüs ve tramvay hatlarında bulunan eşyalar satışa çıkacak.

İETT KAYIP EŞYA AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

İETT işletmelerine ait olan Otobüs, Metrobüs, Nostaljik Tramvay, Tünel, durak ve istasyonlarda unutulan binlerce eşya 25 Aralık Çarşamba günü 09.30 ile 12.00 aralığında açık artırma yöntemi ile satışa çıkıyor.

Müzayede Karaköy Gar Binası’nda olacak. İETT Bulunmuş Eşya Birimi aracılığıyla unutulan eşyalar sahiplerine ulaştırılırken belirli bir süre içerisinde alınmayan eşyalar açık artırma ile satılıyor.

Muhafaza süreleri dolan ve sahibine teslim edilmeyen ürünler 25 Aralık Çarşamba günü satışa çıkacak. Yapılan duyuruda "Açık artırmada eşyaların toplu olarak satışı esastır. Toplu satış yapılamadığı durumda eşyalar gruplar halinde satılacaktır." notu yer aldı.

İETT KAYIP EŞYA NASIL BULUNUR?

Her gün sık sık kullandığımız toplu taşıma araçlarında eşyalarını unutanlar aynı gün içerisinde hattın bağlı olduğu amirliğe gidebilir veya ALO 153'ü arayabilir.

Vatandaşlar İETT internet sitesinde yer alan kayıp eşya formunu doldurarak başvuruda bulunabiliyor.