İETT'den Çekmeköy ve Sancaktepe'ye 2 yeni otobüs hattı geldi
İstanbul'da ulaşım imkanları günden güne artarken Sancaktepe ve Çekmeköy'e yeni otobüs hattı ekleniyor. Her gün sıklıkla kullanılan otobüs hatlarına yenisi eklenirken hangi duraklardan geçiyor araştırıldı.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri tarafından İstanbul'un 2 ilçesine 2 yeni otobüs hattı geldi. Vatandaşların rahatlıkla seyahat edebilmesi amaçlanan yeni hatların sefer saatleri ve durakları ise gündeme geldi.
İETT, yeni otobüs hattı olan SM14 ve 9S hatlarının duraklarını duyurdu.
İETT ÇEKMEKÖY 9S OTOBÜS HATTI DURAKLARI NERELER?
Çekmeköy'de yeni yolculuğa başlayan 9S hattının durakları Yeşiltepe - Köroğlu Cad. - Mimar Sinan Cad. - Şahinbey Peronlar - Çamlık - Sultangazi Cad. - Adnan Kahveci Cad. - Gençlik Cad. - Atatürk Mah. Peronlar aralığında oluyor.
SANCAKTEPE SM14 OTOBÜS HATTI HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?
7 Ekim itibarıyla yolculuğa başlayan SM14 hattının durakları belli oldu. İETT resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda yer alan bilgiler şöyle oldu:
"Değerli yolcularımızın dikkatine;
SM14 – Ayazma Yaşam Vadisi - Sancaktepe Metro hattı 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren, Acısu Sokak - Yaşam Vadisi - Hilal Mah. Muhtarlığı - Veysel Karani Cad. - Bahçelievler Cad. - Ebubekir Cad. - Sancaktepe Metro güzergâhında hizmet vermeye başlayacaktır."