İETT'den Çekmeköy ve Sancaktepe'ye 2 yeni otobüs hattı geldi

07 Ekim 2024 12:10 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:16

İstanbul'da ulaşım imkanları günden güne artarken Sancaktepe ve Çekmeköy'e yeni otobüs hattı ekleniyor. Her gün sıklıkla kullanılan otobüs hatlarına yenisi eklenirken hangi duraklardan geçiyor araştırıldı.

İstanbul​ Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri tarafından İstanbul'un 2 ilçesine 2 yeni otobüs​ hattı geldi. Vatandaşların rahatlıkla seyahat edebilmesi amaçlanan yeni hatların sefer saatleri ve durakları ise gündeme geldi.

İETT​, yeni otobüs hattı olan SM14 ve 9S hatlarının duraklarını duyurdu.

İETT ÇEKMEKÖY 9S OTOBÜS HATTI DURAKLARI NERELER?

Çekmeköy'de yeni yolculuğa başlayan 9S hattının durakları Yeşiltepe - Köroğlu Cad. - Mimar Sinan Cad. - Şahinbey Peronlar - Çamlık - Sultangazi Cad. - Adnan Kahveci Cad. - Gençlik Cad. - Atatürk Mah. Peronlar aralığında oluyor.

SANCAKTEPE SM14 OTOBÜS HATTI HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

7 Ekim itibarıyla yolculuğa başlayan SM14 hattının durakları belli oldu. İETT resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda yer alan bilgiler şöyle oldu:

"Değerli yolcularımızın dikkatine;

SM14 – Ayazma Yaşam Vadisi - Sancaktepe Metro hattı 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren, Acısu Sokak - Yaşam Vadisi - Hilal Mah. Muhtarlığı - Veysel Karani Cad. - Bahçelievler Cad. - Ebubekir Cad. - Sancaktepe Metro güzergâhında hizmet vermeye başlayacaktır."