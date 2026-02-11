İftar Saatleri 2026! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri ne zaman?

2026 Ramazan ayına ilişkin resmi takvim, ibadetlerini düzenli şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İmsak, sahur ve iftar vakitleri ile birlikte bayram tarihleri de dini günler takvimiyle kesinleşmiş durumda. İşte il il iftar saati vakitleri…

RAMAZAN NE ZAMAN?

2026 yılı Ramazan ayı, yayımlanan dini günler takvimine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla Ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Ramazan ayının başlangıç tarihiyle birlikte sahur ve iftar vakitleri de imsakiyeler aracılığıyla takip edilecek.

Ramazan ayı 2026 yılında toplam 29 gün sürecek. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan, 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe günü ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak ve ertesi gün Ramazan Bayramı başlayacak.

İFTAR SAATLERİ 2026

Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe günü için büyükşehirlerdeki imsak ve iftar saatleri belli oldu. İstanbul’da imsak vakti 06.22, iftar vakti ise 18.49 olarak açıklandı. Ankara’da ilk gün imsak 06.06’da, iftar ise 18.35’te gerçekleşecek.

İzmir’de Ramazan’ın ilk günü imsak vakti 06.29, iftar vakti ise 19.00 olacak. Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar saatleri gün gün değişiklik gösterecek. Vatandaşlar, bulundukları ile göre hazırlanan 2026 Ramazan imsakiyesi üzerinden sahur ve iftar vakitlerini düzenli olarak takip edebilecek.

İSTANBUL İFTAR SAATİ 2026

19 Şubat: 18.50

20 Şubat: 18.51

21 Şubat: 18.52

22 Şubat: 18.54

23 Şubat: 18.55

ANKARA İFTAR SAATİ 2026

19 Şubat: 18.35

20 Şubat: 18.36

21 Şubat: 18.38

22 Şubat: 18.39

23 Şubat: 18.40

İZMİR İFTAR SAATİ 2026

19 Şubat: 19.00

20 Şubat: 19.01

21 Şubat: 19.02

22 Şubat: 19.03

23 Şubat: 19.04

BURSA İFTAR SAATİ 2026

19 Şubat: 18.50

20 Şubat: 18.51

21 Şubat: 18.52

22 Şubat: 18.54

23 Şubat: 18.55

ANTALYA İFTAR SAATİ 2026

19 Şubat: 18.48

20 Şubat: 18.49

21 Şubat: 18.50

22 Şubat: 18.51

23 Şubat: 18.52

KONYA İFTAR SAATİ 2026

19 Şubat: 18.39

20 Şubat: 18.40

21 Şubat: 18.41

22 Şubat: 18.43

23 Şubat: 18.44