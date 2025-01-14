İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 23:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:31

İftarlık Gazoz filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Televizyon ekranlarına gelen filmin konusu ve oyuncuları da en çok merak edilenler arasında yer aldı.