İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu
İftarlık Gazoz filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Televizyon ekranlarına gelen filmin konusu ve oyuncuları da en çok merak edilenler arasında yer aldı.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Ümmü Putgül gibi oyuncuların yer aldığı İftarlık Gazoz filmi televizyon izleyicisiyle buluştu.
İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film 1970'ler Türkiye'sinde bir Ege kasabasında geçiyor.
5.sınıfı yeni bitiren Adem yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler.
Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır ancak oruçluyken çalışmak da bir o kadar zor olacaktır.
İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI
Cem Yılmaz - Cibar Kemal
Berat Efe Parlar - Adem
Okan Avcı - Yörük Osman
Yılmaz Bayraktar - Hasan
Greta Fusco - Berna
Ümmü Putgül - Gülizar
Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni