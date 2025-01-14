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İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 23:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:31
İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu

İftarlık Gazoz filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Televizyon ekranlarına gelen filmin konusu ve oyuncuları da en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Başrollerinde Cem Yılmaz​, Berat Efe Parlar, Ümmü Putgül gibi oyuncuların yer aldığı İftarlık Gazoz filmi televizyon izleyicisiyle buluştu.

İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu - 1. Resim

İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film 1970'ler Türkiye'sinde bir Ege kasabasında geçiyor.

5.sınıfı yeni bitiren Adem yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler.

Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır ancak oruçluyken çalışmak da bir o kadar zor olacaktır.

İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu - 2. Resim

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

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Kaynak: TGRT Haber
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