Iğdırspor - Gençlerbirliği maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken 1 Şubat Cumartesi günü Iğdırspor ile Gençlerbirliği mücadele edecek. Taraftarlar 16.00'da başlayacak olan maçın canlı yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1.Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Bugünün maç programına göre Iğdırspor - Gençlerbirliği müsabakası oynanacak.
IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Günün programına göre oynanacak olan Iğdırspor - Gençlerbirliği karşılaşması beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarında yayınlanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler bu kanallar aracılığıyla takip edebilecek.
IĞDRISPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarından izlenebilecek.
Bugün ligde oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
13:30 | Erzurumspor - Kocaelispor | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
13:30 | Keçiörengücü - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, Tabii Spor 6
16:00 | Gençlerbirliği - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
19:00 | Pendikspor - Adanaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV