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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:38

İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu

İhsan Ayrancı’nın eşinin kim olduğu gündem oldu. Afyonkarahisar’da 8 Ekim’de meydana gelen ve Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, yeniden gündeme geldi. Kent merkezindeki termal bir tesiste silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan İhsan Ayrancı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamayan İhsan Ayrancı’nın ölümü üzerine olay yerinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde, olayda İhsan Ayrancı’nın kendisine ait beylik silahının kullanıldığı ve başına tek el ateş ettiği tespit edildi. İhsan Ayrancı eşi, çocukları kimdir? İşte Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın ölüm nedeni ile ilgili son bilgiler…

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 TGRT Haber
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İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:38

Vali Yardımcısı ve Genel Sekreteri İhsan Ayrancı’nın 8 Ekim’de hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından başlatılan soruşturma, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Kent merkezinde bulunan termal bir tesiste meydana gelen olayda başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan Ayrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve cenaze üzerindeki incelemelerin ardından adli süreç başlatılırken, Afyonkarahisar Valiliği de yayımladığı başsağlığı mesajıyla yaşanan kayıp nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı. İhsan Ayrancı kimdir, neden öldü? İşte olayın ayrıntıları…

HABERİN ÖZETİ

İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
İhsan Ayrancı eşi kimdir?
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, termal bir tesiste başından silahla vurulmuş halde bulunarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma devam etmektedir.
İhsan Ayrancı eşi sevgi Ayrancı! İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktaydı.
8 Ekim'de kent merkezindeki termal bir tesiste silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu ve kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Yapılan incelemelerde, İhsan Ayrancı'nın kendisine ait beylik silahıyla başına tek el ateş ettiği tespit edildi ve olayın intihar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
İhsan Ayrancı, Sevgi Ayrancı ile evli ve iki çocuk babasıydı.
Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra naaşı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine götürüldü ve 10 Ekim'de orada defnedildi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

İHSAN AYRANCI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar’da vali yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapan bir kamu görevlisiydi. 8 Ekim’de Afyonkarahisar kent merkezindeki termal bir tesiste meydana gelen olayda silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Olayın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İhsan Ayrancı, burada yapılan yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu

Olayın ardından güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde İhsan Ayrancı’nın kendisine ait beylik silahıyla başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Olayın intihar olduğu bilgisi paylaşılırken, ölümün ardından adli inceleme süreci de başlatıldı. İhsan Ayrancı’nın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirilmişti. Olayın meydana geldiği tesis ve çevresinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından adli süreç kapsamında gerekli işlemler yürütüldü.

İHSAN AYRANCI EŞİ KİMDİR?

İhsan Ayrancı’nın Sevgi Ayrancı ile evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu

Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, İhsan Ayrancı’nın vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi. İhsan Ayrancı’nın ölümü, görev yaptığı kentte üzüntüyle karşılandı. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayrancı’nın naaşı, memleketi Amasya’nın ilçesine götürüldü.

İhsan Ayrancı kimdir, eşi kim? Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın ölümü yeniden gündem oldu

İhsan Ayrancı, 10 Ekim’de Suluova’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ETİKETLER
#Afyonkarahisar
#suluova
#İl Özel İdaresi
#İhsan Ayrancı
#Afyonkarahisar Valiliği
#Aktüel
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