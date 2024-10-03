İki aylık enflasyon farkı %5,7 olurken 6 aylık henüz belli olmadı

03 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:28

Memur ve emeklilerin gündeminde yer alan 6 aylık enflasyon farkında veriler henüz netleşmedi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak. 6 aylık farkla beraber ocak ayında yapılacak olan zam belirlenecek.

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği son 6 aylık enflasyon farkı​ bir süre sonra belli olacak. 2 aylık farka göre %5,7'lik oranı garantilediler.

Bugün açıklanacak olan eylül enflasyon oranı bekleniyor.

SON 6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2024

Eylül ayı enflasyon verisi bugün TÜİK tarafından açıklanacak. 6 aylık fark henüz belli olmazken iki aylık fark %5,7 oldu.

Ağustos ayı verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE​ yüzde 2,47, Yİ-ÜFE​ yüzde 1,68 artış yaşadı.

Geçen senenin aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 51,97 oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNLERİ

AA Finans anketine 17 ekonomist katıldı. Analistlerin beklentisi ortalama yüzde 2,09 olurken eylül ayı beklentisi yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında oldu.

Tahminlere göre bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e düşmesi bekleniyor.