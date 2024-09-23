İkinci dönem umre turları 6 Ekim Pazar günü başlayacak

23 Eylül 2024 08:18 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:20

İkinci dönem umre turlarının tarihi belli oldu. Hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Haziran ayından itibaren kayıtlarını yaptıkları ikinci dönem umre turlarının tarihlerini araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı​ Hac ve Umre​ Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2024-2025 ikinci dönem umre turlarında ilk kafilenin 6 Ekim Pazar günü gönderileceğini duyurdu.

İKİNCİ DÖNEM UMRE TURLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, umre turları kayıtlarını haziran ayından itibaren almaya başladıklarını bildirerek ikinci dönem kafilelerinin 6 Ekim Pazar günü kutsal beldelere gönderileceğini açıkladı.

KASIM AYINDA UMRE TURU VAR MI?

Sömestirde öğrenci ve öğretmenlere yönelik özel turlar açtıklarını anlatan Bircan, kasım ayındaki ara tatilde, kutsal beldelerdeki manevi atmosfere ulaşmak isteyen öğrenci ve veliler için 7 günlük turlar planladıklarını, buna da yoğun bir talep olduğunu söyledi.

UMRE BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığının umre turları için hazırlıkları tamamladığını vurgulayan Bircan, “Şu an için ramazan ayına kadar olan bütün turlarımız başvurulara açıktır. Vatandaşlarımızın zamanı ve ekonomik durumuna göre 7, 11, 15, 20, 24 günlük, Kabe​'ye yakın ve uzak mesafe olmak üzere tercihler sunduk. Vatandaşlarımız, kendi zaman dilimleri ve ekonomik durumlarına göre bu paketlerden birini seçebilecekler.” diye konuştu.

2024 UMRE SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 umre sezonu 6 Ekim Pazar günü ilk kafilenin kutsal beldelere gönderilmesiyle başlayacak.