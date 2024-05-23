İkinci el araba alırken dikkat! Bunları kontrol etmeden sakın almayın

23 May 2024 16:00 - Güncelleme : 23 May 2024 13:52

Günümüzde birçok insan daha uygun fiyatlı olduğu için ikinci el otomobil almayı tercih ediyor.

Ancak ikinci el araç alırken bazı problemler fark edilmezse daha sonra satın alan kişinin başını ağrıtabiliyor.

Tiktok'ta "Jackson the Mechanic" adıyla videolar çeken otomobil tamircisi ikinci el araba alırken kesinlikle kontrol edilmesi 3 noktayı paylaştı.

YAĞ SEVİYESİNİ VE RENGİNİ KONTROL EDİN

81 binden fazla izlenen videoda tamircinin aktardıklarına göre yağ seviyesini kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor.

Motor yağı parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltarak aşınmasına engel olur.

Ayrıca motoru da temizleyerek parçaların daha uzun süre kullanılmasına olanak sağlar. Bu sayede motorun daha iyi performans gösterir.

Alacağınız aracın yağ seviyesi olması gereken düzeyde değilse bir önceki sahibinin bu duruma dikkat etmediğini ve gelecekte motor problemlerinin ortaya çıkabileceğini anlayabilirsiniz.

Bir diğer kontrol edilmesi gereken noktanın ise soğutma suyunun seviyesi olduğunu belirtiyor.

Soğutma suyu, motorun sıcaklığını azaltmak veya düzenlemek için kullanılır.

Bu sayede motorun çok sıcak veya çok soğuk olması önleniyor.

Soğutma suyunun da eksik olduğu durumlarda motor sağlığı olumsuz etkileniyor. Bundan dolayı da araçta motor problemleri yaşanabiliyor.

Son olarak tamirci videosunda fren sıvısının kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Frenlerin ilerleyen süreçlerde sorun çıkarmaması için sıvının miktarının ve renginin oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Bütün bu kontroller sayesinde otomobilin bir önceki sahibinin nasıl kullandığı hakkında fikir edinebilir ve araçta gelecekte yaşanabilecek problemler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.