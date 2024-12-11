İkinci el araçlarda en çok hangi marka satılıyor? Türkiye'nin Kasım ayında tercih ettiği otomobiller belli oldu

11 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:28

Türkiye’de ikinci el araç satışları her geçen gün artan bir ilgiyle takip ediliyor. Kasım ayında ikinci el araç piyasasında en çok tercih edilen markalar ve modeller açıklandı. Satışlar, Kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 5 düşüş gösterirken, geçen yıla oranla yüzde 23’lük bir artış kaydedildi.

Kasım ayı boyunca 176 bin 921 araç satışı gerçekleştirildi. Bu oran, toplam ilanların yüzde 46’sına denk geliyor. İkinci el araç pazarındaki artan ilgiye rağmen, aylık bazda satışların yüzde 5 düşmesi dikkat çekti.

KASIM AYINDA EN ÇOK HANGİ MARKA İKİNCİ EL ARAÇ SATILDI?

Türkiye’nin ikinci el araç pazarında Kasım ayında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu. Yayınlanan verilere göre, toplamda 22 bin 239 satış gerçekleştiren Volkswagen, zirvedeki yerini korudu. Onu sırasıyla şu markalar takip etti:

Fiat: 20 bin 656 satış

Renault: 20 bin 239 satış

Ford: 15 bin 825 satış

BMW: 10 bin 439 satış

Listenin devamında ise Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Hyundai ve Toyota gibi markalar yer aldı.

KASIM AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN BİNEK ARAÇ HANGİSİ OLDU?

Kasım ayında binek araç kategorisinde liderliği yine Fiat​ Egea aldı. 8 bin 304 satış ile lider konumunu koruyan Fiat Egea, yılın başından bu yana en çok tercih edilen binek araç modeli olmayı sürdürüyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA LİDER HANGİ MARKA?

Kasım ayında en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli ise Fiat Doblo oldu. 4 bin 231 adet satış ile zirvede yer alan Doblo’yu, sırasıyla şu modeller takip etti:

Ford​ Tourneo Courier: 3 bin 734 satış

Fiat Fiorino: 3 bin 712 satış