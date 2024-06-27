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İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:48
İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025&#039;e kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışlarında bulunan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının süresinin uzatıldığı açıklandı. Düzenleme sadece galericileri değil bireysel satışları da kapsıyor.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında 6 ay 6 bin kilometre ilan kısıtlaması bulunuyordu.

1 Temmuz 2024 tarihinde bitecek olan kısıtlamanın Ticaret Bakanlığı tarafından uzatıldığı açıklandı.

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı - 1. Resim

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA 6 AY 6 BİN KİLOMETRE KURALI BİTTİ Mİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 6 ay 6 bin kilometre kuralı 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlık ayrıca ilan kısıtlamasının da uzatıldığı belirterek oto galerilere kesilen cezaları da açıkladı.

6 ay 6 bin km düzenlemesi kapsamında bugüne kadar, otomobil yetkili bayisi ile galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket nedeniyle ise 90 milyon TL ceza kesildi.

Kaynak: TGRT HABER
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