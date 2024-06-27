İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

27 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:48

Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! Araç satışlarında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulaması uzatıldı

Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! Araç satışlarında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulaması uzatıldı

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında 6 ay 6 bin kilometre ilan kısıtlaması bulunuyordu.

1 Temmuz 2024 tarihinde bitecek olan kısıtlamanın Ticaret Bakanlığı tarafından uzatıldığı açıklandı.

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA 6 AY 6 BİN KİLOMETRE KURALI BİTTİ Mİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 6 ay 6 bin kilometre kuralı 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlık ayrıca ilan kısıtlamasının da uzatıldığı belirterek oto galerilere kesilen cezaları da açıkladı.

6 ay 6 bin km düzenlemesi kapsamında bugüne kadar, otomobil yetkili bayisi ile galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket nedeniyle ise 90 milyon TL ceza kesildi.