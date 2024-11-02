İkinci elde en çok tercih edilen otomobil 8 aydır lider

02 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:41

İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk devam ederken alım satımlarda en çok tercih edilen marka 8 aydır değişmiyor. Eylül ayında satışlar Ağustosa göre düşüş gösterse de vatandaşın tercihleri farklılık göstermedi.

AA’nın derlediği Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, geçen ay internet üzerinden 357 bin 56 kurumsal ilan yayımlandı.

Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalsa da, ağustos ayına göre yüzde 1 artış gösterdi.

Eylül ayındaki ilanların yüzde 49’una denk gelen 173 bin 678 araç satıldı. Satışlar ağustosa kıyasla yüzde 4 düşerken, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 23 artış kaydedildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİL​ HANGİSİ?

Geçtiğimiz ay ikinci el çevrim içi pazarda en çok satılan otomotiv markası 22 bin 241 adetle Volkswagen​ oldu ve ocak ayı dışında yılın son 8 ayında zirvedeki yerini korudu.

Volkswagen'i 20 bin 674 satışla Renault​, 19 bin 749 satışla Fiat​ takip etti.

Ford​ 15 bin 497 satışla dördüncü, BMW ise 10 bin 374 satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca İlk 10’da;

9.831 satışla Opel, 9.226 satışla Mercedes-Benz, 8.729 satışla Peugeot, 7.812 satışla Hyundai ve 6.458 satışla da Toyota yer aldı.

Satılan 173 bin 678 aracın yüzde 75'i bu 10 markadan oluştu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BİNE ARAÇ MARKA EGEA

Öte yandan yine geçen ay ikinci el çevrim içi binek otomobil pazarında 144 bin 134 araç satıldı.

Fiat Egea, 7 bin 371 satışla yine en çok tercih edilen binek otomobil modeli oldu ve yılbaşından beri devam eden liderliğini korudu.

Egea'yı 6 bin 629 satışla Renault Clio, 6 bin 339 ile Volkswagen Passat, 6 bin 193 ile Renault Megane, 4 bin 209 ile Toyota Corolla, 4 bin 38 ile Ford Focus ve 3 bin 712 satışla Opel Astra izledi.