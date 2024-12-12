İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İkinci ödemelerde tarih belli oldu

12 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:03

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6772 sayılı Kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine 2024 yılında verilecek ilave tediyelerin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu.

İlave tediye ödemelerinin yatacağı tarih kamu kurumlarında çalışan işçiler tarafından sorgulanmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısını yakın zaman içinde yapacak.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık 2024 tarihinde çalışanların hesaplarına yatırılacak. Bu ödemelerle, kamu işçileri yıl sonu itibarıyla maddi olarak rahatlayacak.

İLAVE TEDİYEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

6772 sayılı Kanun’a göre, ilave tediye ödemeleri devlet kurumlarında çalışan tüm işçi statüsündeki personele uygulanır. Bu kapsamda çalışanlar, her yıl belirli tarihlerde ilave ödemelerini alır.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İlave tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele verilen yıllık ek ödeme anlamına gelir. Bu ödeme, işçilerin ücret sistemlerine bakılmaksızın yılda bir kez devlet tarafından yapılır.