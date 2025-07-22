İlber Ortaylı son dakika sağlık durumu! Ünlü tarihçi trafik kazası geçirdi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinde trafik kazası geçirdi. Ünlü tarihçinin içerisinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşanan kazanın ardından vatandaşlar İlber Ortaylı son dakika sağlık durumunu araştırmaya başladı.

İLBER ORTAYLI SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Kazanın ardından yaşanan tartışmanın videosu ise sosyal medyada yayınlandı. Edremit yerel basının yaptığı haberlere göre kazanın ardından İlber Ortaylı'nın şoför ve diğer aracın şoför tartışmaya başladı. İlber Oratlı ise araçtan inerek iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitiren İlber Ortaylı, Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında eğitim gördü.

Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesi'nde, Halil İnanlcık ile tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1974 yılında doktora unvanını, 1979 yılında ise doçent unvanını aldı.

1989 yılında Türkiye'ye dönerek profesör oldu. Birçok üniversitesi öğretim üyesi olarak görev alan İlber Ortaylı 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü oldu. Yedi yıl bu görevi yerine getirdikten sonra yaş haddinden emekli oldu.