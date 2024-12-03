İlber Ortaylı’nın sağlık durumu merak ediliyor! Canlı yayında rahatsızlandı

03 Aralık 2024 22:53 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:07

Okan Bayülgen’in konuğu olan Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlanınca yayın yarıda kesildi. Ortaylı, canlı yayına devam edemedi.

Tarihçi İlber Ortaylı​ ve gastronomi yazarı Vedat Milor​, Okan Bayülgen​'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programına konuk oldu.

Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine Okan Bayülgen yayına ara verdi.

İLBER ORTAYLI’NIN SAĞLIK DURUMU​ NASIL?

Yayına geldiğinde de ateşi olduğu belirtilen İlber Ortaylı kendini rahatsız hissedince, Okan Bayülgen “Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak çok belli. Herhalde üşüttünüz, galiba hastalanacaksınız. Biraz baş dönmeniz var” diye konuştu.

Bayülgen'e teşekkür eden Ortaylı da "Sağolun çok teşekkür ederim, başka bir zaman devam edeceğiz Vedat Bey'le" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya’da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.

İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı.

1981 yılında Mersin eski Senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile evlendi ve bu evlilikten Tuna adında bir kızı oldu.

İlber Ortaylı, 1999 yılında eşinden boşandı.