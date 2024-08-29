29 Ağustos 2024 08:16 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:18

Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini duyurdu. Buna göre; Balkanlar İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı, Belgrad Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

BELGRAD BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

29 Ağustos 2024 tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı bildiriye göre Belgrad büyükelçisi İlhan Saygılı oldu.

BÜYÜKELÇİ İLHAN SAYGILI KİMDİR?

24 Nisan 1967 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen İlhan Saygılı, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başlayarak 1989 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan İlhan Saygılı, Protokol Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru olarak Dışişleri Bakanlığında göreve başlayarak çeşitli görevler üstlendi.

2001-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Özel Kalem Müdürlüğü’nde 2. Katip ve Başkatip olarak görev yapan Saygılı, 2008 yılından itibaren 4 yıl boyunca Frankfurt Başkonsolosu olarak olarak görevlendirildi.

Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu’nun özel müşavirliği görevini yürüten İlhan Saygılı, 2016 yılından 27 2021 yılına kadar Bern Büyükelçisi oldu.

2021 yılından sonra Balkanlar İkili İlişkiler Genel Müdürü olan İlhan Saygılı, 29 Ağustos 2024 tarihinde Belgrad Büyükelçisi olarak görevlendirildi.