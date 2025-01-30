İlhan Usmanbaş kimdir? Devlet sanatçısı besteci hayatını kaybetti

30 Ocak 2025 19:35 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:53

Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında müdürlük de yapan besteci ve eğitimci İlhan Usmanbaş 104 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından İlhan Usmanbaş’ın kariyeri araştırılmaya başlandı.

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Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bestekâr ve eğitimci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

DEVLET SANATÇISI BESTECİ İLHAN USMANBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Türk çağdaş müziğinin öncü isimlerinden besteci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının eşi Atıfet Usmanbaş'ın 2022 yılında vefat ettiğini hatırlatan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı:

“İlhan Usmanbaş, çağdaş sanatın ve avangardizmin Türkiye'deki öncülerindendi. Devlet sanatçısı unvanına sahipti. Çok değerli eserlerine hep sahip çıkalım.”

İLHAN USMANBAŞ KİMDİR?

1921 yılında doğan ve ödüllü besteleriyle uluslararası alanda tanınan Prof. Usmanbaş, 2011 yılına kadar öğretim üyesi olarak genç müzisyenler yetiştirmeye devam etti.

Usmanbaş, 1954'te Fromm Müzik Ödülü’nü, 1958'de Koussevitzky Ödülü’nü, 1967'de Wieniawsky Ödülü’nü, 1969'da Bale Müziği Ödülü’nü kazandı.

1971 yılında ise 'devlet sanatçısı' unvanına sahip oldu.