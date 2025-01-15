İlk çocuğa 5 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? KPS kaydı ilk adım

15 Ocak 2025 00:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:30

İlk çocuğa 5 bin TL yardım başvurusu detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda doğum yardımı tutarını artırma kararını açıkladı. Yeni düzenleme ile ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL yardım verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu kararı duyurdu. İlk çocuk yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kaydı yapıldıktan sonra başlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın açıklamasıyla, ailelere yönelik yeni bir destek programı başlatılıyor. İşte detaylar.

İLK ÇOCUĞA 5 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU

İlk çocuk​ için verilen 5 bin TL tek seferlik doğum yardımı, çocuğun doğumunun ardından başlatılan bir süreçle alınabilecek. Başvuru için ilk adım, çocuğun doğumunun gerçekleşmesi ve ardından ilgili nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işleminin yapılmasıdır.

Kayıt işlemi sonrasında, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz doldurulup imzalanmalıdır. Bu dilekçe ile başvuru, şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla Aile​ ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise bu yardımdan faydalanmak için çalıştıkları kuruma başvuruda bulunacaklar.

ÇOCUK YARDIMI 2025 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çocuk yardımı başvuruları, doğum yardımı başvuru süreci ile aynı yolu izleyecek. İlk olarak, çocuğun doğumu sonrası nüfus müdürlüğünde KPS'ye kaydı yapılır. Ardından, başvuru dilekçesi doldurulur ve imzalanır. Bu dilekçe ile başvuru, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri veya yurtdışı özelinde konsolosluklar ve büyükelçilikler aracılığıyla gerçekleştirilir.

İkinci ve sonraki çocuklar için aylık yardım başvuruları da aynı şekilde yapılır. Kamu personeli için başvuru süreci çalıştıkları kurum üzerinden işler. Başvuru yapanların, hiçbir şart gözetilmeksizin yardımlarını her ay annelerin hesabına yatırılacak şekilde alacakları belirtilmiştir.

İLK ÇOCUĞA 5 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru, çocuğun KPS'ye kaydı yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen, posta veya kargo yoluyla ilgili kurumlara yapılır.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN AYLIK YARDIM NE KADAR?

İkinci çocuk için her ay 1500 TL yardım verilecek.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK VE SONRASI İÇİN AYLIK YARDIM MİKTARI NEDİR?

Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 TL yardım yapılacak.

KAMU ÇALIŞANLARI DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSUNU NEREYE YAPAR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, doğum yardımı başvurusunu çalıştıkları kuruma yapar.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSUNU NASIL YAPAR?

Yurtdışında yaşayanlar, çocuk yardımı başvurusunu Büyükelçilik ve Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirir.