TGRT Haber
Canlı Yayın
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İlk Göktürk Önsöz filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Fragmanın ardından oyuncu kadrosu gündemde

"Börü", "Dağ 1", "Dağ 2" adlı filmlerin yönetmeni Alper Çağlar'ın yönettiği "İlk Göktürk: Önsöz" filminin fragmanı yayınlandı. Filmin fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar İlk Göktürk Önsöz filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İlk Göktürk: Önsöz filminin oyuncu kadrosu da gündeme geldi.

İlk Göktürk Önsöz filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Fragmanın ardından oyuncu kadrosu gündemde
Göktürkleri anlatacak olan "İlk Göktürk: Önsöz" filminin fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Alper Çağlar'ın oturduğu filmin fragmanın ardından İlk Göktürk: Önsöz filmi ne zaman, nerede yayınlanacağı gündeme geldi.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir üçleme olacak olan İlk Göktürk: Önsöz filmi açıklanan bilgilere göre 2026 yılının İlkbahar aylarında yayınlanacak. Henüz filmin tam vizyon tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. İlerleyen aylarda yayınlanacak olan diğer fragmanlarla birlikte İlk Göktürk: Önsöz filminin çıkış tarihinin netlik kazanması bekleniyor.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ NEREDE İZLENİR, YAYINLANACAK?

İlk Göktürk: Önsöz filmi açıklanan bilgilere göre HBO Max platformu aracılığıyla ekranlara gelecek. Filmin sinemaya gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

İlk Göktürk: Önsöz filminin başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Murat Serezli ve Esra Kılıç yer alıyor. İlk Göktürk: Önsöz filminin diğer oyuncuları ise şöyle:

  • Gaziza Tanşolpan Tleubay
  • Sungho Choi
  • Mert Öcal
  • Selçuk Gülderen
  • Ehsan Saberi
  • Burak Koçoğlu
  • Ahmet Aytaç
  • Efe Öcel
  • Cevher Hikmet Güzey
  • Dulguun Odghuu
  • Şira Sahilli
  • Cansel Elçin
