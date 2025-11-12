İlk Göktürk Önsöz filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Fragmanın ardından oyuncu kadrosu gündemde

Göktürkleri anlatacak olan "İlk Göktürk: Önsöz" filminin fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Alper Çağlar'ın oturduğu filmin fragmanın ardından İlk Göktürk: Önsöz filmi ne zaman, nerede yayınlanacağı gündeme geldi.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir üçleme olacak olan İlk Göktürk: Önsöz filmi açıklanan bilgilere göre 2026 yılının İlkbahar aylarında yayınlanacak. Henüz filmin tam vizyon tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. İlerleyen aylarda yayınlanacak olan diğer fragmanlarla birlikte İlk Göktürk: Önsöz filminin çıkış tarihinin netlik kazanması bekleniyor.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ NEREDE İZLENİR, YAYINLANACAK?

İlk Göktürk: Önsöz filmi açıklanan bilgilere göre HBO Max platformu aracılığıyla ekranlara gelecek. Filmin sinemaya gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

İLK GÖKTÜRK ÖNSÖZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

İlk Göktürk: Önsöz filminin başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Murat Serezli ve Esra Kılıç yer alıyor. İlk Göktürk: Önsöz filminin diğer oyuncuları ise şöyle: