İlk kez 2005 yılında yayınlanan efsane oyun Metin 2 kapanıyor

11 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:00

2000'li yılların sonlarında dünya genelinde büyük ses getiren Metin 2'de oyunculara kötü haber geldi.

Türkiye'de de internet kafelerin vazgeçilmezi olan hatta günümüze kadar popülerliğini koruyan MMORPG türündeki oyunun sunucularının kapatılacağı açıklandı.

Oyun severler tarafından Metin 2'nin ne zaman ve neden kapatılacağı merak ediliyor.

METİN 2 KAPATILIYOR MU?

Türkiye'de bir neslin efsane oyunları arasında yer alan Metin 2'nin sunucuları tamamen kapatılacak.

Oyun artık oynanamaz bir hale gelecek.

METİN 2 NE ZAMAN KAPATILACAK?

Metin 2'nin sahibi olan şirket tarafından yapılan açıklamalara göre oyun 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren tamamen kapatılacak.

METİN 2 NEDEN KAPATILIYOR?

Metin 2 son yıllarda oyuncusu sayısı olarak ciddi problemler yaşıyordu.

Eski popülerliğini giderek kaybeden oyun 2017 yılında gidişatı toparlamak için Steam platformuna çıkış yapmıştı.

Steam'de de hedeflenen oyuncu sayısına ulaşamadığı için oyunun kapatılmasına karar verildiği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket "Değerli oyuncularımız, 2007 yılında Türkiye oyun topluluğuna katıldığımız günden bu yana, birlikte unutulmaz anılar ve heyecan verici deneyimler yaşadık. Sizlerin desteği ve sadakati sayesinde, oyunumuzu 2024 yılına kadar başarıyla sürdürebildik. Ancak, her güzel şeyin bir sonu vardır ve maalesef bu yolculuğun sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularımızı kapatmaya karar verdik. Bu karar bizler için hiç de kolay olmadı, fakat oyunumuzun sürdürülebilirliği açısından en doğru adımın bu olduğuna inanıyoruz.

Bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, destek ve sevgi için siz değerli oyuncularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin oluşturduğu topluluk, paylaştığı anılar ve kurduğu dostluklar, bizler için her zaman çok özel ve değerli olacak.

Son bir kez daha, sizlere içtenlikle teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadelerini kullandı.

METİN 2 NE ZAMAN ÇIKTI?

Metin 2 ilk olarak 2005 Mart ayında Güney Kore'de piyasaya sürüldü.

Türkiye'de ise 2007 Mayıs ayında çıkış yaptı.

METİN 2'NİN KAÇ OYUNCUSU VAR?

Metin 2'nin güncel oyuncu sayısı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

2010 Ağustos ayında şirket tarafından açıklanan verilere göre oyunun dünya çapında 8 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunuyordu.

2012 Temmuz ayında ise bu oran 6 milyon civarına düşmüştü.

METİN 2'NİN SAHİBİ KİM?

Metin 2, Ymir Entertainment adlı Güney Koreli şirket tarafından geliştirildi.