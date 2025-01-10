İlk kez ev alacaklara konut kredisi şartları! Dar gelirliye 240 ay vadeli

10 Ocak 2025 19:16 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 19:17

Türkiye'de konut ihtiyacı artarken, ilk kez ev alacaklara konut kredisi şartları da belli oldu. Kampanya kapsamında, ilk evini alacaklara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile konut kredisi imkanı sunulması bekleniyor. Hane halkı geliri 45 bin TL'yi geçmeyen ve çekirdek aile fertlerinin üzerinde konut olmayan bireyler, konut kredisi için başvuru yapabilecek. Bu kampanya, 81 ilde geçerli olacak ve detayları yakında duyurulacak.

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Türkiye​'de artan konut talebi, fiyatları ve kiraları yükseltiyor. İlk kez ev alacaklara konut kredisi​ kampanyası geliyor. 81 ilde geçerli olacak ve detayları yakında duyurulacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İlk kez ev alacak kişiler için hazırlanan konut kredisi kampanyası, özellikle dar gelirli aileler ve genç çiftler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kredi kampanyası, konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere, daha erişilebilir bir yol açıyor.

Kampanya, konut fiyatlarındaki artışa ve kiraların hayat pahalılığında oynadığı büyük role odaklanarak, bu sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu projelerle aile kurmayı teşvik edeceklerini, genç çiftlere maddi destekler ve evlilik danışmanlığı gibi ek hizmetler sunacaklarını belirtti.

Kampanyanın temel amacı, konut piyasasında dengeyi sağlamak ve hayat pahalılığının en büyük nedenlerinden biri olan yüksek kira maliyetlerini azaltmak. Bu sayede, ilk evini alacak kişiler, daha uygun koşullarda konut sahibi olabilecekler. Bu kapsamda, kampanyanın şartları, özellikle ilk ev sahibi olacak bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KREDİ ŞARTLARI

Peşinat: Yüzde 10 peşinat ödeme zorunluluğu olacağı tahmin ediliyor. Bu oran, konutun değerine göre belirlenecek.

Vade Süresi: Konut kredisi için 240 aya kadar (20 yıl) vade imkanı sunulacak. Bu uzun vade, aylık ödemeleri daha düşük tutarak, ödeme gücünü artıracak.

Hane Geliri Şartı: Hane halkı gelirinin büyükşehirlerde 40-45 bin TL'yi geçmemesi isteniyor. Bu, dar gelirli ailelerin bu fırsattan faydalanabilmesini sağlayacak.

Başvuru Süreci: Başvurular, kolaylıkla ve hızlıca e-Devlet üzerinden yapılacak. Online başvuru süreci, daha geniş bir erişim sağlayacak.

İlk Evini Alanlara Öncelik: Sosyal konut projelerinde, ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara öncelik tanınacak. Bu sayede, ilk ev sahipleri için daha fazla konut fırsatı imkanı doğacak.

Kampanya, her yıl 800 bin konut ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda konut piyasasında dengenin sağlanmasını da hedefliyor. Kampanyanın başvuru takvimi, detayları ve uygulama süreci, kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sayede, dar gelirli vatandaşlar ve genç çiftler, konut sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar.