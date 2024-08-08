İlk kullanımı ücretsiz olan paylaşımlı yolculuk Martı Tag sürücüleri vergi ödeyecek

08 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:36

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesindeki her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olmasından kaynaklı Martı Tag faaliyetlerinden alınan vergi, hazineye birkaç yıl içinde 1 milyon dolar civarında ek gelir sağlayacak.

MARTI TAG YASAL MI, CEZASI VAR MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesindeki her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olması göz önünde bulundurularak alınan kararla; Martı Tag sürücüleri paylaşımlı yolculuk gelirleri üzerinden vergiye tabi tutulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Martı Tag’a gönderdiği yanıtta ticari kazançların basit usülde tespit olunacağı belirtilerek, “Ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı gerekçe veya basit usullere göre tespit edileceği hükmü bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46'ncı maddesinde, 47 ve 48'inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançların basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.” açıklamasına yer verildi.

MARTI TAG NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Aynı güzergahta seyahat eden yolcuları bir araya getirerek yolculuk maliyetini ve taksi sorununu çözmeyi amaçlayan Martı Tag uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı kararıyla; paylaşımlı yolculuk gelirleri kapsamında vergi verileceğine dair açıklama geldi.

Martı Tag Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaptığı açıklamada Martı Tag faaliyetlerinden alınan verginin hazineye birkaç yıl içinde 1 milyon dolar civarında ek gelir sağlayacağını belirtti.

“Böylelikle sadece Martı TAG faaliyetlerinden vergi olarak Hazine'ye birkaç yıl içinde yıllık 1 milyar dolar civarında ek kaynak oluşturulacağı hesaplanıyor.”

MARTI TAG NEDEN UCUZ?

Martı Tag ile taksileri karşılaştırdığınızda taksinin mantığı kısa veya uzun yolda tek kişiye yüklenen ücret iken Martı Tag’ta aynı yere gidecek olan kişilerin seyahat ücretini paylaşmasıdır.

MARTI TAG HANGİ İLLERDE VAR?

Seyahat maliyetini düşürmeyi amaçlayan Martı Tag; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Bursa’da bulunuyor.

MARTI TAG İLK KULLANIMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Martı Tag uygulamasını deneyim fırsatı sunmak için ilk kullanımda ücretsiz olduğunu belirtmişti.