İlk oruç ne zaman? 2026'nın ilk oruç ve sahur tarihi belli oldu

Yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayına ilişkin takvim ayrıntıları belli oldu. Ramazan ayının başlangıcı, süresi ve bayram günleri resmi hesaplamalara göre açıklandı.

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2026?

2026 yılı için yayımlanan resmi dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Hicri takvim hesaplamaları esas alınarak belirlenen bu tarihle birlikte Ramazan ayının ilk günü de netleşmiş oldu.

Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü, Müslümanlar ilk oruçlarını tutacak. Oruç, sabah ezanıyla birlikte başlayacak ve akşam ezanıyla sona erecek. Böylece 19 Şubat günü boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek ve iftar vaktinde ilk oruç açılacak. İstanbul için 19 Şubat akşam ezanı saat 18.50’dir.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK 2026?

Ramazan ayının başlamasından önce ilk sahur vakti de takvimle birlikte belli oldu. Buna göre, Ramazan ayının birinci günü öncesinde sahur yapılacak gece 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece olacak. Bu gece sahura kalkılacak ve oruç için niyet edilecek. Sahur yemeğinin ardından sabah ezanıyla birlikte oruç başlayacak. Böylece 18 Şubat Çarşamba gecesi sahura kalkan vatandaşlar, 19 Şubat Perşembe günü Ramazan ayının ilk orucunu tutmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. Takvime göre Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Arefe günü, Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise arefe gününün ardından başlayacak. Bayramın birinci günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak.