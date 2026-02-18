Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı

Hilal göründü mü 2026 yılı Ramazan ayı öncesi en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin ve Irak’ta ramazan hilalinin görüldüğü açıklanırken, bazı ülkelerde 2026 Ramazan ayının ilk günü olarak 18 Şubat Çarşamba kabul edildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler ise astronomik hesaplamalar ve hilal gözlemleri doğrultusunda farklı bir takvim açıkladı. İslam dünyasında milyonlarca Müslüman ilk oruç ve ilk teravih heyecanını yaşarken, gözler ülkelerin resmi kurumlarından yapılan duyurulara çevrildi. Hilal göründü mü? İşte İlk teravih namazının kılınacağı gün ve saat…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 01:32
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 01:34

ayının başlangıcına ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Hilalin görülüp görülmediğine dair yapılan resmi duyurularla birlikte bazı ülkelerde oruç tutulmaya başlandı.

HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ 2026?

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ramazan hilalinin görüldüğünü ve 18 Şubat Çarşamba gününün ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı. Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Divanı da hilalin tespit edildiğini duyurarak Çarşamba gününü ramazanın başlangıcı ilan etti. Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Irak’ta Sünni Vakfı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Vakıflar Bakanlığı da benzer açıklamalarda bulundu.

İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı

Buna karşılık Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmediğini belirterek 18 Şubat’ın şaban ayının 30’uncu günü sayılacağını ve 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayına başlanacağını bildirdi. Türkiye’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan hilalinin 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceğini, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu doğrultuda 19 Şubat Perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olacağı duyuruldu.

İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Ramazan ayının başlangıcına ilişkin takvim farklılıkları teravih namazı tarihini de gündeme taşıdı. 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayının ilk günü olarak kabul edilen ülkelerde ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından eda edilecek. Böylece Müslümanlar, ilk oruç öncesinde teravih namazı için camilere akın edecek.

İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1447 yılı ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Bu çerçevede Türkiye’de ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak ve ardından 19 Şubat günü ilk oruç tutulacak.

İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan imsakiyesine göre büyükşehirlerde 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazı saatleri netleşti. İstanbul’da yatsı namazı 20.08’de, Ankara’da 19.52’de, İzmir’de 20.15’te ve Bursa’da 20.08’de kılınacak. İlk teravih namazı da bu saatlerin hemen ardından eda edilecek.

İmsakiye bilgilerine göre Türkiye genelinde camilerde teravih namazı, yatsı namazının bitiminden sonra kılınacak. Böylece 2026 Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından cemaatle birlikte gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#Yaşam
#ramazan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.