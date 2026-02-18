İlk teravih ne zaman, bugün mü? Hilal göründü gerekçesiyle bazı ülkelerde ramazan başladı

Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Hilalin görülüp görülmediğine dair yapılan resmi duyurularla birlikte bazı ülkelerde oruç tutulmaya başlandı.

HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ 2026?

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ramazan hilalinin görüldüğünü ve 18 Şubat Çarşamba gününün ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı. Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Divanı da hilalin tespit edildiğini duyurarak Çarşamba gününü ramazanın başlangıcı ilan etti. Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Irak’ta Sünni Vakfı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Vakıflar Bakanlığı da benzer açıklamalarda bulundu.

Buna karşılık Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmediğini belirterek 18 Şubat’ın şaban ayının 30’uncu günü sayılacağını ve 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayına başlanacağını bildirdi. Türkiye’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan hilalinin 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceğini, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu doğrultuda 19 Şubat Perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olacağı duyuruldu.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Ramazan ayının başlangıcına ilişkin takvim farklılıkları teravih namazı tarihini de gündeme taşıdı. 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayının ilk günü olarak kabul edilen ülkelerde ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından eda edilecek. Böylece Müslümanlar, ilk oruç öncesinde teravih namazı için camilere akın edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1447 yılı ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Bu çerçevede Türkiye’de ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak ve ardından 19 Şubat günü ilk oruç tutulacak.

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan imsakiyesine göre büyükşehirlerde 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazı saatleri netleşti. İstanbul’da yatsı namazı 20.08’de, Ankara’da 19.52’de, İzmir’de 20.15’te ve Bursa’da 20.08’de kılınacak. İlk teravih namazı da bu saatlerin hemen ardından eda edilecek.

İmsakiye bilgilerine göre Türkiye genelinde camilerde teravih namazı, yatsı namazının bitiminden sonra kılınacak. Böylece 2026 Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından cemaatle birlikte gerçekleştirilecek.