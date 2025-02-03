İlker Gönen kimdir? Yenidoğan çetesi sanıklarından biri intihar etti

03 Şubat 2025 10:17 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:29

Tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan olay sonrasında yenidoğan çetesi üyeleri hapis cezası almıştı. İçlerinde olan İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde intihar etmesi üzerine hayatı da araştırıldı.

Daha önceden anlaştıkları özel hastanelere yenidoğan bebekleri sevk edip ardından yanlış tedavi ile ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesi üyelerinden biri olan İlker Gönen kaldığı cezaevinde intihar etti.

İLKER GÖNEN KİMDİR?

SGK'dan para kazanmak amacıyla yenidoğan bebeklere yanlış tedavilerin yapılarak ölümüne sebep olan yenidoğan çetesi davasında adı geçen doktorlardan bir tanesi İlker Gönen'dir. Hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" 11 kez olmak üzere toplam 177 yıldan 582’i yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İLKER GÖNEN ÖLDÜ MÜ?

Antalya Döşemealtı kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan Gönen, intihar notu bıraktı. Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1 Şubat 2025 intihar etti.

İLKER GÖNEN'İN AVUKATINA SORUŞTURMA

İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar'ın sosyla medya ve televizyon ekranlarında yaptığı açıklamanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma açtı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Aydın Mantar’ın sosyal medya ve görsel medyada yaptığı açıklamalardan dolayı "Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma" suçundan soruşturma açıldı.

YENİDOĞAN ÇETESİ OLAYI NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden kişiler yanlış tedavi bile bebeklerin ölümüne neden oldu. Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile beraber olan 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda İlker Gönen'in de yer aldığı 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin bulunduğu 14 şüpheliyi yakaladı.