İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri e-Okul üzerinden belirlenecek
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve velilerin gündeminde ilkokul 1. sınıf şube ve sınıf öğretmeni nasıl, nereden belirlenecek yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda detaylar yer aldı.
Okulların açılmasına az bir süre kalmasıyla beraber ilkokula ve ortaokula yeni başlayacak olan öğrencilerin gündeminde sınıf öğretmenleri ve şubeler nasıl öğrenilir sorusu yer almıştı.
MEB İLKOKUL 1. SINIF ŞUBE NEREDEN, NASIL BAKILIR?
MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıya göre ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belli olacak.
İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilirken Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.
İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRETMENİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MEB tarafından gönderilen yazıya göre 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenirken
yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?
Okulların açılması | 9 Eylül 2024
Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025
İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanması | 20 Haziran 2025