İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri e-Okul üzerinden belirlenecek

10 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:46

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

MEB duyurdu sınıf ve öğretmen kayıtlarında sistem değişti: 1'inci ve 5'inci sınıf velileri dikkat

Okulların açılmasına az bir süre kalmasıyla beraber ilkokula ve ortaokula yeni başlayacak olan öğrencilerin gündeminde sınıf öğretmenleri ve şubeler nasıl öğrenilir sorusu yer almıştı.

MEB İLKOKUL 1. SINIF ŞUBE NEREDEN, NASIL BAKILIR?

MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıya göre ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belli olacak.

İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilirken Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.

İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRETMENİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından gönderilen yazıya göre 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenirken

yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Okulların açılması | 9 Eylül 2024

Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanması | 20 Haziran 2025