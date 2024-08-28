İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları e- Okul sistemi üzerinden açıklanacak

28 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:17

MEB tarafından alınan karara göre şubeler kura ile belirlenecek. Kura çekimleri 28-30 Ağustos aralığında çekilirken öğrenciler e- Okul sonuç ekranından erişime açılmasını bekliyor.

MEB 1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şube sınıf belirleme kuraları 28-30 Ağustos aralığında gerçekleşirken sonuçlar henüz erişime açılmadı. Sürecin sona ermesiyle beraber öğrenciler sınıflarını öğrenebilecek. Bakanlık tarafından alınan karar şöyle duyuruldu:

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.

İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.

Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."

İLKOKUL VE ORTAOKUL ŞUBE KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin sonuçları henüz erişime açılmazken öğrenciler hangi sınıfta okuyacaklarını MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların 30 Ağustos'tan sonra açıklanması bekleniyor.