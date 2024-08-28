İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları e- Okul sistemi üzerinden açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıya göre 1. ve 5. sınıf şubeleri kura ile belirlenecek. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise ilkokul ve ortaokul şube sınıf kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır sorusu yer aldı.
MEB tarafından alınan karara göre şubeler kura ile belirlenecek. Kura çekimleri 28-30 Ağustos aralığında çekilirken öğrenciler e- Okul sonuç ekranından erişime açılmasını bekliyor.
MEB 1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şube sınıf belirleme kuraları 28-30 Ağustos aralığında gerçekleşirken sonuçlar henüz erişime açılmadı. Sürecin sona ermesiyle beraber öğrenciler sınıflarını öğrenebilecek. Bakanlık tarafından alınan karar şöyle duyuruldu:
"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.
İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.
Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."
İLKOKUL VE ORTAOKUL ŞUBE KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişinin sonuçları henüz erişime açılmazken öğrenciler hangi sınıfta okuyacaklarını MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların 30 Ağustos'tan sonra açıklanması bekleniyor.