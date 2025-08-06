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 | Erdem Avsar

İller arası Aile Hekimliği yerleştirme kuraları ne zaman?

2025 Aile hekimliği 2 dönemi iller arası yerleştirme işlemi için tercih başvuru süreci tamamlanırken, adaylar hizmet puanı ve tercih sırasına göre yapılacak olan kura çekimi tarihini merak ediyor.

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İller arası Aile Hekimliği yerleştirme kuraları ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 19:49

tarafından yürütülen 2025/2 dönemi iller arası süreci için tercih başvuruları sona erdi.

Adaylar şimdi, atamaların belirleneceği ve sonuçların ilanı aşamasına odaklandı.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği uyarınca, boş bulunan pozisyonlar için yapılacak yerleştirmeler bu başvurular üzerinden gerçekleştirilecek.

Atama süreci, adayların hizmet puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak noter huzurunda bilgisayar ortamında şeffaf bir şekilde yürütülecek.

Kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel, tercih ettiği ilde kontenjan bulunması durumunda yapabilme hakkına sahip olacak.

İller arası Aile Hekimliği yerleştirme kuraları ne zaman?

İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME KURALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, iller arası aile hekimliği yerleştirme kurası 26 Ağustos 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Kuranın yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, ilerleyen günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçları, kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Bu ilan, adaylar için resmi tebligat niteliği taşıyacak olup ayrıca bir bildirim yapılmayacak.

Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, 01.07.2025 tarihi itibarıyla hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile hekimliği yerleştirmeleri hangi kriterlere göre yapılıyor?
Yerleştirmeler, adayların 1 Temmuz 2025 tarihine göre hesaplanmış hizmet puanı üstünlüğü ve başvuru sırasında belirttikleri tercih sırasına göre yapılmaktadır. Atama süreci, noter huzurunda ve dijital ortamda gerçekleştirilir.
ETİKETLER
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#sağlık bakanlığı
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#Aktüel
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