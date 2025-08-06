İller arası Aile Hekimliği yerleştirme kuraları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 2025/2 dönemi iller arası aile hekimliği yerleştirme süreci için tercih başvuruları sona erdi.

Adaylar şimdi, atamaların belirleneceği kura çekimi ve sonuçların ilanı aşamasına odaklandı.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği uyarınca, boş bulunan pozisyonlar için yapılacak yerleştirmeler bu başvurular üzerinden gerçekleştirilecek.

Atama süreci, adayların hizmet puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak noter huzurunda bilgisayar ortamında şeffaf bir şekilde yürütülecek.

Kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel, tercih ettiği ilde kontenjan bulunması durumunda başvuru yapabilme hakkına sahip olacak.

İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME KURALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, iller arası aile hekimliği yerleştirme kurası 26 Ağustos 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Kuranın yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, ilerleyen günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçları, kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Bu ilan, adaylar için resmi tebligat niteliği taşıyacak olup ayrıca bir bildirim yapılmayacak.

Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, 01.07.2025 tarihi itibarıyla hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak.